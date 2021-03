Delphine Wespiser : les remarques sur son couple qui l'agace

Depuis quelques années maintenant, Delphine Wespiser vit une belle histoire d'amour avec Roger, plus âgé de 25 ans. Une différence d'âge qui a souvent fait parler. En effet, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste avait quitté l'émission pendant de longues semaines après de nombreuses remarques qui l'avait lassé. "Je n’y étais plus pendant deux ans parce que je ne voulais pas jouer la jolie fille de service que l’on ramène sans arrêt à son histoire d’amour avec un homme plus âgé. J’ai eu l’occasion de mettre les choses à plat avec C8. J’ai évoqué mes souhaits et mes ambitions et il y a des choses qui se préparent sur la chaîne" comme elle l'avait confié sur le plateau de TPMP lors de son retour.

"Il faut vraiment comprendre que tout le monde fait ce qu’il veut de sa vie"

Mais il semblerait que malgré tout, Delphine Wespiser continue à recevoir certaines remarques. Elle a accepté de se confier sur le sujet une bonne fois pour toutes au micro de 50min Inside ce samedi 27 mars. "26 ans de différence, ça peut être choquant. Ce qui n’était pas évident, c’était le regard des amis, de la famille. La famille, c’était juste horrible, c’était la troisième guerre mondiale chez moi". Mais l'ancienne Miss France se félicite du fait que certaines personnes prennent exemple sur elle : "Je reçois beaucoup de lettres de jeunes filles qui ont un écart d'âge avec leurs copains, et qui me disent 'oui je sais pas ce que je dois faire vis-à-vis de mes parents. C'est bien que tu montres ce couple qui est vraiment différent'. Il faut vraiment comprendre que tout le monde fait ce qu’il veut de sa vie."

Par J.F.