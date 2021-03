Delphine Wespiser : pourquoi ses parents l'ont appelée Kevin à la naissance

En 2011, Delphine Wespiser s'est fait connaître du grand public. Et pour cause, la jeune femme est devenue Miss France 2012. L'Alsacienne a ensuite décidé d'user de sa notoriété pour concrétiser de nombreux projets. Depuis quelques années maintenant, elle incarne le personnage de Blanche et Rouge dans la célèbre émission de Fort Boyard. Une visibilité importante qui lui aura permis d'être recrutée quelques mois après en tant que chroniqueuse dans l'émission "Touche Pas à Mon Poste". Mais la jeune femme ne s'est pas arrêtée là. Ce 18 mars, elle vient de dévoiler son nouveau projet. L'ancienne Miss France vient de sortir son premier livre "Devenir pleinement et sereinement soi".

de kevin à delphine

Dans cet ouvrage, Delphine Wespiser parle de son expérience personnelle. Elle confie qu'elle n'a pas toujours été en accord avec son image à cause du lourd secret autour de sa naissance. Lorsque sa mère était enceinte d'elle, ses parents avaient décidé de ne pas connaître le sexe du bébé. "Je devais m'appeler Kevin", avoue-t-elle. Un prénom que Delphine Wespiser aura porté quelques heures. Le 3 janvier 1992, lorsqu'elle vient au monde, tout ne se passe pas comme prévu. La sage-femme s'est trompée au moment d'annoncer le sexe du bébé. "C'est un petit garçon" a-t-elle déclaré. Malgré le fait qu'il ait vu que c'était une petite fille, le père de Delphine n'a pas osé la contredire : "Mon père avait sûrement mal vu. Mes parents ont décidé de m'appeler Kevin. Quand le médecin leur a dit 'félicitations pour votre petite fille', mon père lui a répondu du tac au tac : 'Ah non, nous c'est un garçon : Kevin'. Au même moment, la porte s'est ouverte, la sage-femme est entrée dans la pièce, rouge de honte, et a bafouillé : 'Je… Je me suis trompée, vous avez une petite fille !'".

Par J.F.