Delphine Wespiser révèle combien elle a eu de partenaires sexuels

Une nouvelle fois, Alessandra Sublet vient de répondre aux questions de son ami Jarry dans le fameux "Jarry Show" sur YouTube. L'animatrice s'est tout naturellement confiée sur le couple qu'elle forme depuis quelques mois avec Jordan Deguen et elle n'a pas manqué d'aborder la question de leur différence d'âge : "Mais je n'ai pas voulu ça écoute !". "Qu'est-ce que tu veux que je te dise, je me retrouve avec un gars qui a treize ans de moins que moi... (...) Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit 'nan mais jamais de la vie', c'est une rencontre", a-t-elle confié.



Celle que nous avons récemment aperçu dans "Mask Singer", a également avoué n'avoir jamais eue de coup d'un soir notamment car elle a "besoin d'aimer" pour avoir des rapports sexuels...



Ce jeudi 3 décembre 2020, Cyril Hanouna est revenu sur cette surprenante anecdote et s'est empressé de questionner ses chroniqueurs. A l'instar d'Alessandra Sublet, Tiffany Bonvoisin a assuré ne pas être fan de cette pratique car elle "s'attache trop vite".

Delphine Wespiser fait une révélation coquine

Delphine Wespiser a elle aussi été invitée à répondre à la question posée par Cyril Hanouna et celle qui avait été élue Miss France en 2012 a déclaré ne jamais avoir eu de "coup d'un soir". "Jamais, jamais. Parce que moi aussi je m’attache tout de suite après" a-t-elle lancé. Et alors que Cyril Hanouna tentait d'en savoir plus, la jeune femme de 28 ans qui vient de signer son grand retour dans l'émission, a révélé le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu : "J’ai eu trois chéris dans ma vie, et puis ça se compte sur trois doigts, et tout le monde sait qui sont les trois !".

Par E.S.