Delphine Wespiser : son appel aux Miss France face aux tensions

L'organisation de l'élection Miss France 2021 est chamboulée par la crise sanitaire. Si les élections régionales ont pu se dérouler malgré la situation, la date du concours qui se déroule habituellement en décembre et doit avoir lieu au Puy-du-Fou, en Vendée, n'a pas encore été annoncée par le comité Miss France. "On espère que l'élection aura lieu cette année. Après notre priorité aujourd'hui c'est de s'adapter, c'est de réfléchir à toutes les options, qui nous permettraient de réaliser cette émission, tout en respectant les conditions sanitaires et les conditions gouvernementales au moment où elle aura lieu", a assuré Sylvie Tellier dans Six à la maison le 5 novembre sur France 2. Avant de connaître l’identité de celle qui succédera à Clémence Botino, Miss France 2020, Delphine Wespiser a évoqué dans TPMP ce mardi 10 novembre les rapports parfois compliqués entre les Miss France.

"On a toutes des blessures l’une envers l’autre"

"Il y a un livre qui est sorti et certaines Miss n'ont pas été représentées suffisamment car tout le monde n'a pas eu le même nombre de lignes ou le même nombre de photos", a assuré Miss France 2012 à propos du livre de Sylvie Tellier, "Miss France 1920-2020" aux éditions Hors Collection. "Sylvie a essayé de faire ce qu’elle pouvait, elle a essayé de faire au mieux. Des choses ont été coupées au niveau de la rédaction. Je pense surtout à Rachel qui a été vraiment blessée de pas être dans le livre, et je la comprends", a ajouté Delphine Wespiser. Dans l'espoir de rapprocher les Miss France où il y a "de la concurrence", Delphine Wespiser a lancé un appel aux autres reines de beauté : "C’est une famille, mais en même temps on a toutes des blessures l’une envers l’autre. Et j’aimerais que toutes les Miss se retrouvent sans caméra, sans Instagram, et qu’on se fasse une vraie sortie, sans la communication, pour créer des vrais liens".

Par Marie Merlet