Delphine Wespiser : son bel hommage à son gynécologue, mort du coronavirus

Habituée à faire le buzz à cause de ses photos dénudées sur la toile, Delphine Wespiser publie ce lundi 23 mars 2020 un post Instagram beaucoup plus triste et solennel.

Confinée chez elle à Mulhouse, l’ancienne Miss France a en effet publié un petit texte pour rendre hommage à son gynécologue : "Celui qui a suivi la grossesse de ma maman lorsqu’elle m’attendait. Celui qui m’a donné confiance et a répondu à mes interrogations d’adolescente et mes questions de femme, toujours, à mes côtés sans me juger. Le gynécologue décédé hier de Mulhouse est celui qui avait une urgence pour ne pas pourvoir me faîte naître, un fameux 3 janvier 1992, qui a proposé son meilleur collègue pour l’accouchement de ma maman, mais qui était là tout de suite après, pour le plus grand bonheur de mes parents, les rassurant et les félicitant pour cette petite fille" écrit la jeune femme sur Instagram.

"J’aurai dû téléphoner la semaine dernière pour un RDV que je fais traîner, mais encore une fois, je ne l’ai pas fait" écrit Delphine Wespiser avec quelques regrets. En légende de sa publication, celle qui avait été élue Miss France en 2012 précise : "Jean-Marie Boeglé, qui a fait naître tant de bébés est parti et je pense à lui et à sa famille".

Le gynécologue est mort du coronavirus

Jean-Marie Boeglé, gynécologue-obstétricien est décédé du covid-19 à l’âge de 66 ans dimanche 22 mars 2020 au CHU de Dijon. Selon les informations de France Bleu Bourgogne, le médecin a été contaminé par une patiente. Le site précise que ce dernier était parti se reposer dans sa résidence secondaire dijonnaise il y a deux semaines. Fatigué et "atteint par d’autres pathologies", il avait d’abord été testé négatif, il avait ensuite refait un test qui s’était cette fois avéré être positif.

Il s’agit du troisième médecin mort des suites du Covid-19. Le médecin urgentiste Jean-Jacques Razafindranazy et le généraliste de 60 ans, Sylvain Welling ont en effet, eux aussi trouvé la mort des suites du Covid-19.

Par E.S.