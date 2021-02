Delphine Wespiser : son gros coup de gueule contre le gouvernement dans TPMP

Hugo Clément a récemment relayé une vidéo montrant un sanglier domestiqué, abattu d’une balle dans la tête par un chasseur. L'animal surnommé Hercule, appartenait à Alain Martin, propriétaire d’un parc en Seine-et-Marne et amoureux des animaux. Ce jeudi 25 février 2021, l'homme bouleversé par la disparition de son sanglier était sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste" pour témoigner.



Alain Martin a fustigé le manque de respect des êtres vivants et demandé que justice soit faite pour "l'assassinat" de son sanglier. Si le témoignage a bouleversé les chroniqueurs, il a particulièrement touché Delphine Wespiser qui est engagée pour la cause animale. Encore une fois, l'ancienne Miss France a laissé exploser sa colère au sujet de la chasse.

Delphine Wespiser s'agace en direct

Cyril Hanouna a en effet demandé à la jeune femme de réagir à ce témoignage bouleversant. C'est la voix tremblante qu'elle s'est donc exprimée : "Je suis désolée. Moi, à chaque fois, ça me fait des palpitations tout ça" a-t-elle avancé. "Au niveau des animaux, on est en 2021, il y a toujours une injustice et aujourd’hui, les animaux, ce sont les seules victimes de tout temps qui n’ont pas le droit à des procès, ce sont les seules victimes !" a-t-elle également déploré.



Miss France 2012 s'est ensuite tournée vers Alain Martin : "Votre petit qui a été tué, c’était un sanglier domestique donc comme un chien, mais je veux dire que ce n’est pas plus horrible, parce que lui faisait confiance à l’humain, que tous les sangliers qui se baladent, qui eux, ne font pas confiance à l’humain et qui se font aussi tirer. Donc la chasse, c’est quelque chose en 2021 qui ne doit plus exister. Chasse à courre ou chasse normale, ça ne doit plus exister !"

Par E.S.