Delphine Wespiser témoigne sur le harcèlement subi lorsqu'elle était Miss France

La parole se libère autour du sexisme et des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Dans le milieu de la télévision, le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste !" de Marie Portolano, a révélé plusieurs témoignages édifiants et pointé du doigt le comportement de plusieurs personnalités. Après Isabelle Morini-Bosc qui a raconté dans TPMP ce 30 mars, différentes agressions et comportements inappropriés dont elle a été victime durant sa carrière, Delphine Wespiser a témoigné dans "Le 6 à 7 avec Casta" ce 31 mars. Lors de son année de Miss France en 2012, la reine de beauté a raconté les gestes et propos déplacés dont elle a été victime.

Des comportements inacceptables

Alors qu'elle avait 19 ans à l'époque, Delphine Wespiser a affirmé avoir eu des gestes inacceptables, notamment venant d'hommes politiques "surtout pendant les séances photos". D'abord posées sur le dos de la jeune femme, ces mains baladeuses ont ensuite glissées plus bas : "Très souvent, après, ils descendent la main. Donc ils l'ont là et au début on ne dit rien. Et puis petit à petit j’ai compris. Dès que ça descendait là, je la remontais. Mais oui, oui, c'est très gênant". Delphine Wespiser a aussi fait face à des admirateurs inquiétants : "J'ai eu des fans très très insistants. Au départ, ils m'écrivaient des lettres, ensuite, ils me dessinaient nue, et puis ils sont venus chez moi, à la maison, et ils ont demandé à mes parents s'ils pouvaient m'emmener... Enfin tout un truc". "On a porté plainte et on a eu peur", a assuré Delphine Wespiser avant d'évoquer des propositions totalement déplacées de la part de "personnes très très âgées mais très riches" : ils "me disaient que si je me mariais avec eux, ils allaient m'offrir une vie de rêve. Mais noir sur blanc hein, limite avec un contrat".

Par Marie Merlet