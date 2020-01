Delphine Wespiser totalement nue sur Instagram pour présenter ses voeux 2020

Le 2 septembre dernier, Cyril Hanouna a fait sa rentrée sur C8 aux commandes d'une dixième et nouvelle saison de "Touche pas à mon poste". Si Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc ou encore Valérie Benaïm ont rempilé, Delphine Wespiser n'a pas repris son siège de chroniqueuse dans l'émission. Une annonce qu'elle a faite sur Instagram la veille du coup d'envoi de la nouvelle édition.

"Après avoir beaucoup appris et découvert en compagnie de BABA et de ses collaborateurs, l'instantanéité du direct pur, l'art de la répartie et la science du buzz perpétuel, je suis heureuse de m'orienter vers des projets télévisuels différents, mais tout aussi passionnants", postait-elle. "Un immense merci à CYRIL HANOUNA et son équipe pour cette fructueuse collaboration ainsi que tous les techniciens et la direction de @c8lachaine. Tous mes voeux de réussite pour cette 10e saison !"

"Un corps parfait"

Mercredi 1er janvier 2020, Delphine Wespiser a exprimé ses voeux pour la nouvelle année dans sa story Instagram. En plein footing avec son compagnon et son chien, la Miss France 2012 s'est directement adressée à ses abonnés. "Je vous souhaite vraiment de faire un peu plus de sport pour que ça vous conserve la bonne santé. Je vous souhaite d'aimer plus, mieux, d'aimer sans jalousie. Je vous souhaite aussi de pardonner, d'écouter mieux l'autre (...) Je vous souhaite de savoir vous écouter et ne plus vous manquer. Il ne faut pas qu'on se mente quand on a une situation ou un job, une situation professionnelle qui ne nous plaît pas, faut l'arrêter (...) Quand on a des amitiés qui deviennent toxiques, il faut aussi savoir passer à autre chose, pour 2020", a-t-elle dit.

Toujours sur Instagram, Delphine Wespiser a posté un cliché en noir et blanc sur lequel elle s'affiche totalement nue. En légende, elle a posté le message suivant : "Gardons juste l'essentiel #2020 Devenons-nous". Une publication qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. "La plus belle !" a posté un internaute. "Très belle jeune femme pleine de sensualité, un corps parfait, un beau top modèle", a poursuivi un autre.

Par Clara P