Delphine Wespiser victime de harcèlement : pourquoi elle n'a pas porté plainte (Exclu vidéo)

Le 31 mars dernier, invitée de Benjamin Castaldi dans "Le 6 à 7 avec Casta" sur C8, Delphine Wespiser a révélé avoir été victime de nombreux comportements et propos déplacés lors de son année de Miss France 2012, notamment de la part d'hommes politiques. "Surtout pendant les séances photos", précisait-elle. Et de poursuivre : "Très souvent, après, ils descendent la main. Donc ils l'ont là et au début on ne dit rien. Et puis petit à petit j’ai compris. Dès que ça descendait là, je la remontais. Mais oui, oui, c'est très gênant".

Lors de ce témoignage, la compagne de Roger avait aussi confié avoir fait face à des admirateurs inquiétants. "J'ai eu des fans très très insistants. Au départ, ils m'écrivaient des lettres, ensuite, ils me dessinaient nue, et puis ils sont venus chez moi, à la maison, et ils ont demandé à mes parents s'ils pouvaient m'emmener... Enfin tout un truc. On a porté plainte et on a eu peur", disait-elle.

"On ne s'appartient pas tout à fait"

Invitée dans l'émission d'Evelyne Thomas diffusée sur Non Stop People, Delphine Wespiser a accepté de revenir sur sur le harcèlement dont elle a été victime. "Oui. Je parlais des maires, les politiques. Vous savez, quand on est Miss France et que l'on va à la fête de la choucroute, quand il y a la photo tout à la fin, ce sont les mains qui sont sur les hanches et qui descendent vite fait... Voilà. Ça oui. Mais de moins en moins", dit-elle dans un extrait inédit.

Pourquoi en a-t-elle parlé ? "Parce qu'on m'a posé la question. Ce n'est pas du tout un effet de mode, ou quoi que ce soit. Je ne jette la pierre à personne. Les politiques, c'est tellement simple. Ils ont des petites Miss ils pensent que...", répond-elle. Elle poursuit en faisant savoir qu'elle n'a pas porté plainte. "Disons que moi, sur le coup, la toute première fois, je ne savais pas comment réagir et puis à partir de la deuxième fois, j'ai regardé la personne et je lui ai retiré la main au niveau de la hanche, et puis c'est bon. C'est un peu le revers de la très belle femme, quelque part, qu'on déplace un peu (...) On ne s'appartient pas tout à fait".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV