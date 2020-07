Demain nous appartient : Charlotte Valandrey arrête et se lance un nouveau défi

C'était un des personnages principaux de la série "Demain nous appartient". Le juge Laurence Moiret est là depuis le début du feuilleton de TF1. Pourtant, vous allez devoir faire votre deuil. Le personnage va disparaître des écrans. En effet, Charlotte Valandrey qui incarne le juge a annoncé qu'elle quittait la série dans une vidéo publiée samedi 25 juillet. L'actrice explique qu'elle a décidé de partir "d'un commun accord avec la production".

Une nouvelle carrière dans la musique

"Les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J'étais absente trop souvent. [...] Vous ne me reverrez plus dans Demain nous appartient. C'est comme ça, c'est la vie des feuilletons", explique l'actrice. Une nouvelle qui a beaucoup touché Téo Cosset qui commente : "Ma Charlotte, merci pour ce que tu m’as apporté, tu es une de mes plus belles rencontres sur DNA. Je te souhaite le meilleur et surtout de bien prendre soin de toi, encore merci pour ta gentillesse, ta bienveillance et tes précieux conseils envers moi. Bisous ma maman de fiction."

La comédienne qui gagnait pour jouer dans "DNA" environ 4 000 euros par mois a décidé de laisser derrière elle sa carrière d'actrice. A l'époque de la série "Les Cordier, juge et flic", celle qui a subi une transplantation cardiaque touchait un salaire beaucoup plus élevé de 3 000 euros par jour. Aujourd'hui, Charlotte Valandrey a décidé de tourner la page et de se lancer un nouveau défi. "Je passe à autre chose. Vous savez que je me lance dans la musique", a-t-elle ajouté dans sa vidéo.

