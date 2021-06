Demain nous appartient - Charlotte Valandrey : pourquoi le tournage a été "compliqué" (Exclu vidéo)

Charlotte Valandrey est l'invitée de Jacques Sanchez dans son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la comédienne est revenue sur son métier d'actrice. "Je suis tombée dedans à 16 ans. Aujourd'hui, à 52 ans, je ne sais pas faire autre chose. Je l'ai appris sur le tas (...) Mais si on n'est pas habité par ça, il vaut mieux faire un autre métier", a-t-elle confié.

Et de poursuivre : "C'est un métier que j'ai appris à aimer. J'y suis arrivée comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe et puis aujourd'hui, oui, je l'aime (...) On m'a souvent utilisé pour les fêlures que j'avais en moi et qui devaient se voir, je le comprends tout à fait, mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent et je pourrais être attirée par un grand rôle dramatique ou un second rôle dramatique (...) Je cherche juste des rôles intéressants où il y a des choses à défendre, avec un sens". Elle a ensuite révélé qu'elle recevait peu d'appels pour de nouveaux projets. "Il y a certainement une part de conjecture et une autre part de... Je ne sais pas", a-t-elle continué.

"Ce sont de grosses productions, ça va très vite"

Dans la suite de l'entretien, Charlotte Valandrey a accepté de revenir sur son départ de la série "Demain nous appartient" en juillet 2020. Pour rappel, elle y incarnait le rôle du juge Laurence Moiret. Pourquoi a-t-elle quitté la fiction ? "Parce que les auteurs ne savaient plus quoi écrire pour mon personnage donc à un moment donné, d'un commun accord, on a décidé que ça ne servait à rien que je reste là", a-t-elle répondu.

Et de poursuivre sur ses souvenirs : "Ça a été compliqué, mais c'est un joli souvenir". Jacques Sanchez n'a pas manqué de rebondir en lui demandant pourquoi ça a été compliqué, mais elle n'a pas souhaité en dire plus, avant de finalement se raviser. "Je pense que j'ai un caractère... J'ai besoin qu'on fasse attention à moi et ce sont de grosses productions, ça va très vite. Parfois, l'humain est compliqué à trouver sa place. J'ai besoin qu'il y ait une reconnaissance, un échange, un partage, une bienveillance... Quand on voit quelqu'un qui a un peu peur de revenir comme ça, pas toujours à l'aise, peut-être de l'aider. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de faire tous les rôles, mais aussi des rôles drôles", a-t-elle expliqué.

Par Non Stop People TV