Demain nous appartient : Charlotte Valandrey révèle son salaire (exclu vidéo)

Depuis 2017, Charlotte Valandrey est de retour à la télévision. La comédienne joue dans la série de TF1 "Demain nous appartient", elle y incarne la juge Laurence Moiret. Un bonheur retrouvé pour l’actrice qui a connu une traversée du désert ces dernières années. "C’est un grand merci à la vie, à l’univers, mais aussi à Hubert Besson [le producteur de la série] d’avoir pensé à moi. Je ne me suis pas accrochée pour rien", déclarait-elle à Femme Actuelle en octobre 2019. Invitée de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, Charlotte Valandrey a révélé son salaire pour "Demain nous appartient". "Je ne touche pas une somme faramineuse. On est payés par jour et il y a des minimums garantis par mois et moi j’ai un minimum de 4 par mois", explique-t-elle.

Une actrice qui a bien gagné sa vie dans le passé

"4000 euros par mois ?", demande alors Jordan de Luxe. "Oui. À peu près par mois, mais il faut les faire si vous ne faites pas vos 4 jours, vous n’êtes pas payé. Donc si j’y suis plus, je suis payée un peu plus", répond la comédienne. Également interrogée sur son salaire quand elle était dans la série "Les Cordier, juge et flic", l’actrice reste tout aussi franche. "Sur les Cordier juge et flic, je gagnais beaucoup mieux ma vie. Je gagnais 3000 euros par jour, j’avais un minimum garanti assez élevé", révèle celle qui a dû subir une transplantation cardiaque. De 1992 à 2003, Charlotte Valandrey a incarné la journaliste Myriam Cordier, la fille du commissaire Cordier (joué par Pierre Mondy) et la sœur du juge Bruno Cordier (incarné par Bruno Madinier).

Par Non Stop People TV