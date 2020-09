Demain nous appartient : deux nouveaux personnages débarquent dans la série

Bonne nouvelle pour les fans de la série "Demain nous appartient" : l'intrigue va connaître de nouveaux rebondissements grâce à l'arrivée de deux nouveaux personnages. Ce lundi 28 septembre 2020, les téléspectateurs ont en effet pu faire la connaissance d'Enzo et Anaïs, respectivement incarnés par Azize Diabaté et Julie Sassoust. Fraîchement arrivés à Sète, les deux jeunes gens campent les rôles de deux très bons élèves de l'institut Auguste Armand, qui appartient au personnage de Francis Huster.



Dans un communiqué officiel, TF1 tease la suite de la série en expliquant que le grand chef va confier ses poulains à Tristan pour qu’ils travaillent à la paillotte. De quoi chambouler le quotidien déjà bien mouvementé de la famille Delcourt et de quoi faire le lien avec la diffusion prochaine du spin-off (dérivé) de la série : "Ici tout commence". La série dérivée suivra en effet les aventures d'une école formant les plus grands chefs de la gastronomie.

Le CASTING DU SPIN oFF DEVOILE

Cela consitue donc une bonne nouvelle pour les fans du programme qui auront, en quelque sorte, deux séries pour le prix d'une. Certains des acteurs phares de la série "Demain nous appartient" apparaîtront en effet dans le dérivé "Ici tout commence". C'est par exemple le cas de Clément Rémiens Maxime Delcourt. Vanessa Demouy et Frédéric Dienfenthal, qui jouent respectivement les personnages de Rose Latour et Antoine Myriel sont eux aussi annoncés au casting.

Dans la nouvelle série, Azize Diabaté, Julie Sassoust, ou encore Francis Huster, donneront notamment la réplique à Elsa Lunghini, Catherine Marchal, mais aussi à Agustin Galiana qui brille déjà dans la série "Clem". Ils se retrouveront également face à Bruno Putzulu, Terence Telle (mannequin et ancien candidat de Danse avec les stars), Benjamin Baroche, l’ex-miss Aurélie Pons ou encore Lucia Passaniti.

Par E.S.