Demain nous appartient : Emma Smet déjà sur le départ ? La Toile inquiète

Si son grand-père et son père ont choisi la musique, Emma Smet voulait se lancer dans la comédie. Un grand défi pour la jeune femme de 21 ans, de nature timide. "J’ai pris des cours intensifs devant la caméra", expliquait-elle à Gala en juillet dernier. "J’ai lutté contre ma timidité. Je me suis fait violence. Car je me sens dans mon élément quand je joue. J’ai ça dans les veines", poursuivait-elle. Durant l’été 2019, elle avait effectué une arrivée très remarquée à Sète, dans la série "Demain nous appartient". Depuis, elle campe le rôle de Sofia Daunier-Jacob, la fille du Docteur William Daunier. De quoi faire la fierté de son papa à la ville, David Hallyday.

L’heure de la fin a-t-elle sonné ?

Ce mardi 14 janvier, les fans de "Demain nous appartient" ont eu droit d’assister à un grand rebondissement, non pas à l’écran, mais sur le compte Instagram de la série à succès de TF1. Dans une nouvelle publication, on retrouve une photo d’Emma Smet, les larmes aux yeux. En légende : "ce n’est qu’un au revoir". Rien de plus mais assez pour inquiéter les anonymes dans le fil des commentaires. "J’espère qu’elle restera j’aime beaucoup son personnage", "mais elle va pas partir de la série quand même ?", "c’est une blague ?", ont ainsi déploré de nombreux internautes. Les fans n’ont pas été rassurés par la story Instagram de "DNA". Emma Smet pourrait bel et bien quitter Sète… du moins, temporairement. En effet, le personnage de Sofia encourt le risque d’être envoyée en pension. "William n’en peut plus des mensonges de Sofia. Il vient d’apprendre qu’elle voit Samuel dans son dos pour connaître davantage celui qui est son père biologique", explique un résumé. Encore une fois, le mystère est maintenu. Le public de la comédienne devra patienter.

Par Laura C-M