Demain nous appartient : Emmanuel Moire rejoint la série

Le 28 janvier, sur sa page Instagram, Emmanuel Moire rendait hommage à son frère décédé. Ce dernier a perdu la vie il y a plus de dix ans dans un accident de route. "28 janvier. Ce jour où mon jumeau s'en est allé. Enfin... Aujourd'hui pas vraiment... Quand on naît à deux, on est deux pour toujours... Autrement ! Mon frère et moi, on a encore plein de choses à faire, ça se voit dans nos yeux ! Je t’aime", postait-il. Un hommage qui n'avait pas manqué de faire réagir sa communauté. "Je t'envoie toutes mes pensées les plus sincères", "Ce lien invisible ne disparaîtra jamais…" ou encore "En étant jumeau je comprends ce lien qui vous unis", "Il doit être fier de vous c'est sur" et "Plein de courage Manu", pouvait-on lire dans le fil des commentaires.

Un mois plus tard, l'ancienne star de la comédie musicale "Le Roi Soleil" postait un long message sur Instagram dans lequel il confiait aspirer à des projets différents dans sa carrière. "Je ne sais pas si c'est l'arrivée du printemps, mais j'ai cette envie profonde de sortir de ma grotte et de faire ce que je sais faire, l'envie de faire ce que je dois faire. J'ai envie d'écrire, de composer des chansons, j'ai envie d'écrire un romain, j'ai envie d'écrire une pièce musicale, de raconter des histoires, j'ai envie de jouer au théâtre, au cinéma à la télé, dans une pièce musicale, j'ai envie de servir le travail des autres puis de servir mon travail, puis de travailler pour d'autres, de travailler ensemble, j'ai envie d'être ému et d'émouvoir", postait-il.

Un nouveau projet sur TF1

Emmanuel Moire va voir au moins un de ses voeux s'exaucer. En effet, le chanteur va intégrer le casting de la série "Demain nous appartient" diffusée sur TF1. C'est le journaliste Clément Garin qui a dévoilé l'information sur Twitter. La chaîne l'a ensuite confirmée. Pour le moment, aucune indication sur le rôle qu'il interprètera n'a été donnée sur la Toile. D'autres personnalités ont elles aussi été approchées par la production pour rejoindre le projet, de Catherine Jacob à Francis Perrin en passant par Xavier Deluc. Pour rappel, la série "Demain nous appartient" est diffusée depuis 2017 sur TF1. Avec Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur dans les rôles principaux, cette fiction compte déjà 4 saisons et 952 épisodes !

Par Non Stop People TV