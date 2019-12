Demain nous appartient : Ingrid Chauvin se confie sur une scène qui l'a bouleversée

"Demain nous appartient" fait un véritable carton. La série est diffusée à 19h20 du lundi au vendredi sur TF1. Les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux à regarder les aventures de Chloé, Alex, Sofia et des autres personnages à Sète. Les scénaristes ne manquent pas d'imagination et savent tenir les fans en haleine. Les intrigues sont de plus en plus palpitantes et l'émotion est souvent au rendez-vous. D'ailleurs, Ingrid Chauvin, qui a vu ses projets d'adoption tomber à l'eau, redoutait particulièrement une scène qu'elle devait tourner dans "Demain nous appartient.". L'actrice a perdu brutalement sa fille de cinq mois, Jade, en 2014 et reste toujours meurtrie par cette tragédie. Dans la série de TF1, son personnage Chloé Delcourt a fait une fausse couche, une scène qui a bouleversé l'actrice et qui lui a remémoré de terribles souvenirs. Elle a d'ailleurs interprété à merveille le drame vécu par son personnage en s'inspirant de sa propre expérience personnelle et de la douleur qu'elle avait ressentie.

"Malgré tout, je suis encore très fragile et je le serai toujours"

Lors d'une interview accordée au Parisien, publiée ce 23 décembre, Ingrid Chauvin a expliqué que l'intrigue autour du personnage de Chloé n'avait pas été inspirée de sa propre histoire. Elle a révélé : "C'est un pur hasard. Dès l'année dernière, les auteurs avaient émis le désir d'un bébé 'DNA'. Mon seul souhait a été de ne pas reproduire ce que j'ai pu vivre personnellement. Cela n'aurait été ni bon pour moi, ni bon pour le public. Nous en avions discuté avec la production, j'avais fixé des limites, mais j'ai un peu découvert les scénarios.". Par ailleurs, Ingrid Chauvin, qui a rendu un tendre hommage à sa fille Jade, a confié ce qu'elle avait ressenti pendant ce tournage : "J'ai joué en pleine connaissance de tout, ça aide. Quand Chloé était boostée par les hormones, elle était drôle. J'ai apporté cette touche de comédie pour donner espoir aux femmes qui suivent ce parcours du combattant. En revanche, quand ça faisait écho à la disparition de ma fille, c'était très douloureux. Je redoutais ce tournage qui est arrivé au moment de la date anniversaire de sa naissance. Je me suis préparée psychologiquement. Je suis forte. Malgré tout, je suis encore très fragile et je le serai toujours. Certaines répliques ont été très dures à prononcer. On revit minute par minute, seconde par seconde, ce qu'on a vécu. Sur le plateau, ça s'est bien passé, mais j'ai pleuré avant et après. S'écrouler m'a libérée.". Un passage bouleversant pour Ingrid Chauvin et tous les téléspectateurs.

Par Solène Sab