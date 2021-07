Demain nous appartient : Jennifer Lauret rejoint le casting

Il y a du changement dans l’air. Et notamment au sein du casting de la série "Demain nous appartient", diffusée sur TF1. Selon le chroniqueur de "Touche pas à mon poste", Clément Garin, Emmanuel Moire rejoint le casting. La chaîne TF1 a ensuite confirmé l’information auprès de "Télé Loisirs".

Pour l’heure, aucune indication sur le rôle qu'il interprètera n'a été donnée. D’autres personnalités auraient été approchées pour jouer dans cette série qui fait un carton sur la Une, à l’image de Catherine Jacob, Francis Perrin et Xavier Deluc. Mais ce n’est pas tout.

On connaît déjà le rôle que jouera Jennifer Lauret

Ce mercredi 7 juillet 2021, nos confrères de "Télé Loisirs" ont dévoilé un nouveau nom bien connu du public ! Il s’agit de… Jennifer Lauret. Connue pour avoir joué dans "Une famille formidable", la comédienne jouera le rôle de Raphaëlle Perraud, avocate et fille de Sébastien Perraud. Raphaëlle est également l'ex-compagne de Xavier Meffre joué par Charles Lelaure et la maman de Camille et Maud, les belles-filles de Chloé Delcourt.

En plus d’avoir interprété le rôle de Frédérique Beaumont dans "Une famille formidable", Jennifer Lauret a également été aperçue dans "Julie Lescaut" et "Camping Paradis". Pour rappel, la série "Demain nous appartient" est diffusée depuis 2017 sur TF1. Avec Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur dans les rôles principaux, cette fiction compte déjà 4 saisons et 952 épisodes !

