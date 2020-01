Demain nous appartient : Lorie Pester de retour ? Elle sème le trouble

En 2017, au côté d’Ingrid Chauvin, Lorie Pester rejoignait le casting de "Demain nous appartient" pour camper le rôle de Lucie Balducci. Mais en janvier 2019, la chanteuse et comédienne annonçait une triste nouvelle pour ses fans. Elle souhaitait faire une pause d’un an, loin du plateau de tournage de la série à succès de TF1. "Je tourne jusqu’en avril et je serai à l’antenne jusqu’en juin", avait informé Lorie Pester à Nikos Aliagas dans "50mn Inside". Elle évoquait alors d’autres projets "personnels comme professionnels". À l’approche du mois d’avril, les admirateurs de Lorie Pester peuvent se demander si elle prévoit déjà son comeback à Sète.

Un retour à une condition

La réponse est non. Ce samedi 18 janvier, la principal concernée était l’invitée de Jade et Eric Dussart dans "On refait la télé", sur RTL. Au sujet de son break, elle a d’abord confié qu’elle avait besoin de se rapprocher de sa famille et de ses amis à Paris mais aussi de "faire d’autres choses, repartir en tournée". Lorie Pester entretient toujours un dialogue avec la production de "Demain nous appartient". Ce qui ne confirme toutefois pas son retour dans le feuilleton pour le mois d’avril 2020. "En avril, ça ne sera pas du tout, du tout, possible", a souligné Lorie Pester. "Pour l’instant (…) ça va être un petit peu compliqué", a-t-elle renchéri. Ainsi, sa pause devrait durer "sans doute, un petit peu plus d’un an". Mais que les fans se rassurent car "l’envie est toujours là". Lorie Pester souhaite revenir mais pose toutefois une condition. "J’ai envie de revenir (…) Mais si je reviens, ça ne sera pas pour du quotidien mais je reviendrai pour une arche, ou deux arches exceptionnelles", a précisé l’actrice de 37 ans. Elle veut lever le pied.

Par Laura C-M