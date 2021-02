Demain nous appartient (TF1) : un danseur de Danse avec les stars rejoint la série

Bonne nouvelle pour les fans de la série "Demain nous appartient" : un nouveau personnage va bientôt faire son entrée dans l’intrigue qui se déroule à Sète.

En quelques mois, le casting a déjà été vivement chamboulé : le personnage d’Anna Delcourt (incarné par Maud Baecker) a signé son grand retour après un an d’absence, le personnage de Chloé Delcourt (incarné par Lorie) s’apprête à revenir de façon temporaire et enfin le personnage de Lydie Chardeau (incarné par Nicole Calfan) vient de faire ses premiers pas à l’écran.

Et c’est cette fois un homme qui va venir chambouler le quotidien déjà bien mouvementé des habitants de Sète ! Selon Télé Loisirs, Anthony Colette, le célèbre danseur de "Danse avec les stars", va intégrer le casting de la série. Nos confrères précisent même que l’ancien compagnon d’Iris Mittenaere démarrera le tournage de Demain nous appartient ce vendredi 19 février.

Anthony Colette va jouer le fils d’un personnage phare

Anthony Colette intègre le casting pour jouer Hadrien, le fils d’Alma, la prof d’anglais jouée par Camille de Pazzis, en couple avec Samuel Chardeau. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur au bout d’un mois juste après le Bac, Hadrien a décidé de prendre une année sabbatique pour voyager autour du monde. Une année pendant laquelle il s’est notamment rendu en Afrique. Mais le jeune homme décide d’écourter son voyage sans prévenir et débarque à Sète pour retrouver sa mère, Alma.

Connu pour ses talents de danseur, Anthony Colette semble bien décidé à percer dans l’univers de la comédie. Le beau gosse de 26 ans a déjà été aperçu dans la série "Les Mystères de l’Amour", aux côtés de son ancienne partenaire de danse, Elsa Esnoult. On note aussi des apparitions dans les séries TF1 "Alice Nevers" et "Léo Mattéï". Son personnage dans "Demain nous appartient" devrait être permanent et apparaîtra à l’écran pour la première fois à la fin du mois d’avril.

Par E.S.