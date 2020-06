Denis Brogniart annonce qu'il quitte la présentation d'une célèbre émission

En cette période de mercato, la rentrée se prépare pour de nombreux animateurs et animatrices. Tandis que Matthieu Delormeau a annoncé son départ de TPMP, Denis Brogniart s'apprête lui aussi à quitter l'une de ses émissions. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce samedi 20 juin, l'animateur de TF1 a annoncé qu'il arrêtait la présentation du programme culte "Automoto", diffusé le dimanche matin. Depuis une plage du Touquet où il est en week-end, Denis Brogniart a révélé son départ qui aura lieu à la fin de la saison, à savoir le 12 juillet.

"Une expérience fabuleuse"

"Après 8 années formidables, je passe le relais à Jean Pierre Gagick à qui je souhaite de connaître autant de bonheur que moi dans cette belle aventure", a dévoilé Denis Brogniart sur le nom de son remplaçant, déjà souvent à la présentation d'Automoto. Après huit ans à présenter l'émission qui a été "une expérience fabuleuse" pour lui, Denis Brogniart a lui-même pris cette décision en "accord avec TF1". Ce choix a été motivé en raison de son emploi du temps très chargé. "Avec Koh-Lanta, Ninja Warrior, District Z et les grands événements de sport, je ne pouvais plus vous retrouver chaque dimanche matin. Merci et gratitude à toute l’équipe de cette institution qu’est Automoto", a confié Denis Brogniart qui ne manque pas de projets avec l'arrivée à la rentrée de la nouvelle saison de "Koh-Lanta".

Les amis, j’ai décidé en accord avec de quitter la présentation de à la fin de cette saison le 12 juillet, avant de passer le flambeau à Jean Pierre Gagick. Je vous retrouverai suret les Evenements sport — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) June 20, 2020

