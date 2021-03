Denis Brogniart assume ses ménages rémunérés et s'explique

Denis Brogniart assume. En dehors de son métier d'animateur sur TF1 où il s'apprête à présenter la nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée Les Armes secrètes, Denis Brogniart met aussi à profit ses compétences pour des entreprises ou organisations privées. Comme l'a révélé le magazine Capital, il effectue comme plusieurs animateurs de la chaîne, des prestations rémunérées qui sont proposées par TF1 Factory, filiale du groupe audiovisuel lancée durant l'été 2020. Pour une journée de service, les animateurs et animatrices de TF1 sont rémunérés entre 10 000 et 20 000 euros hors taxes selon le magazine. Une commission de 10% à 15% des gains est touchée par TF1 Factory. Si cette pratique appelée "ménage" peut faire "tiquer dans le monde journalistique", l'animateur qui n'a pas la carte de presse, n'a "aucun problème avec ça".

Denis Brogniart "flatté et fier"

Dans une interview accordée au Parisien, Denis Brogniart s'est dit "flatté et fier que des grandes entreprises fassent appel" à lui. "C'est aussi une reconnaissance de ma popularité, de mes compétences. Je viens avec un rôle de conseil en médiatraining, c'est-à-dire donner des astuces aux gens qui s'expriment en public. Le message, ils l'ont, ils le connaissent par coeur, alors je les aide sur la forme. Ça fait partie de mon activité et c'est totalement organisé avec TF1", a expliqué l'animateur très sollicité pour ces "ménages". Sans problème avec cette démarche, Denis Brogniart a ajouté sur son rapport avec TF1 : "Je ne parle qu'en mon nom. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Moi, il n'y a aucun événement dans l'année que je fais sans l'accord de TF1 et ça me paraît normal. TF1 est aussi une entreprise d'image et moi je suis salarié de TF1 tout en étant aussi à mon compte. Donc, soit c'est TF1 qui a un projet pour moi, qui m'en parle et j'accepte ou non, soit c'est moi qui ai un projet et je demande à TF1 s'il est opportun de le faire".

Par Marie Merlet