Denis Brogniart : ce cadeau qu'il a reçu de Sam et qui l'a "beaucoup touché"

Pendant plusieurs mois, les fans de "Koh-Lanta" ont pu suivre une édition 2020 un peu particulière, puisque pour la première fois dans l'histoire du jeu phare de TF1, des héros se sont confrontés à des candidats anonymes. Au total, cinq anciens candidats emblématiques ont accepté de revenir dans la compétition, à savoir Claude, Teheiura, Sara, Jessica et Moussa. Au fil de l'aventure, des éliminations ont eu lieu, jusqu'à ce que l'étau se resserre avec la demi-finale. Alors que Régis et Eric ont été éliminés à ce stade crucial de l'aventure, Claude, Alexandra, Inès, Moussa et Naoil ont décroché leur place en finale.

À l'issue d'une course d'orientation palpitante, Moussa et Alexandra ont été éliminés. La mythique épreuve des poteaux a opposé les trois finalistes de cette édition 2020, à savoir Claude, Inès et Naoil. En remportant cette épreuve, Naoil a pu choisir son finaliste. Et c'est Inès qu'elle a choisie, son alliée depuis le début du jeu. Un choix que Twitter avait eu du mal à comprendre, mais que la principale intéressée a justifié dans différents médias, dont Non Stop People.

"C'est lui qui l'a fait et il me l'a offert"

Le 5 juin dernier, Denis Brogniart a présenté le direct de la grande finale de "Koh-Lanta". L'occasion pour l'animateur de retrouver presque tous les candidats de cette saison. En effet, Benoît était absent, coincé en Martinique à cause du coronavirus. Au bout de plusieurs heures de suspense, le nom de la gagnante a enfin été dévoilé. Et c'est Naoil qui a remporté les 100 000 euros promis au vainqueur. Elle succède à Maude, gagnante de l'édition 2019 face à Cindy.

Lundi 15 juin, Denis Brogniart a posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il révèle le cadeau qu'il a reçu de la part de Sam, le "jeune Padawan" de l'aventure. "Salut les amis ! Juste un petit message pour remercier et féliciter un aventurier de la dernière saison de 'Koh-Lanta' qui vient de s'achever, celui qui vous a impressionné, Sam, 19 ans, ébéniste dans le Haut-Rhin. Regardez le cadeau qu'il m'a fait lors de la finale : cette sculpture d'un visage humain dans un bois d'acacia. C'est lui qui l'a fait et il me l'a offert. Ça m'a beaucoup touché, je voulais vous le montrer", a-t-il dit. À noter que TF1 a déjà teasé la prochaine saison de "Koh-Lanta", dont le retour a été annoncé "à la rentrée".

Les amis regardez le beau cadeau que SAM de #KohLanta m’a offert le soir de la finale. Cette sculpture sur bois qu’il a réalisée lui même. Très touché par ce geste et cette attention. Belle semaine à tous. @TF1 @KohLantaTF1 pic.twitter.com/lE1L6USwwt — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) June 15, 2020

TF1 tease déjà sa prochaine saison de #KohLanta, sans nous dévoiler d'images ou même le titre de l'émission ! RDV là rentrée ! @DenisBrogniart pic.twitter.com/O0SniVosDP — Univers Médias (@UniversMedias) June 12, 2020

Par Clara P