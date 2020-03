Denis Brogniart : cette chroniqueuse de TPMP avec qui il a eu une aventure

Alors que l'épidémie de coronavirus n'en finit plus, le covid-19 est sur toutes les lèvres. Matchs à huis clos, tournages reportés, sorties cinéma décalées…les conséquences de la pandémie sont lourdes. Dans TPMP ce jeudi 12 mars, Cyril Hanouna a salué la prestation de Denis Brongniart. Le présentateur de TF1 était invité la veille sur LCI pour prendre part à un débat sur le coronavirus. Le présentateur de TF1 a évoqué la gestion de l'épidémie en France et le manque de communication sur les personnes touchées par le virus qui en guérissent. Les chroniqueurs présents autour de Cyril Hanouna sont unanimes sur les sorties de Denis Brogniart dans l'émission. Si une chroniqueuse n'a pas regardé le débat, elle fait une révélation sur le présentateur…

"J'ai eu une petite aventure avec lui !"

Lorsque Cyril Hanouna demande à Sophie Coste si elle a regardé l'émission, cette dernière répond que non mais "qu'elle aime beaucoup Denis Brogniart". L'animateur profite de cette confidence pour surenchérir, "C'est votre style ?" A ce moment, la chroniqueuse arrivée début 2020 dans TPMP, confie : "J'ai eu une petite aventure avec lui !" Le plateau est sous le choc et les questions fusent. La chroniqueuse tient à préciser que cela est arrivé "entre ses deux femmes" et en dit un peu plus. "J'étais partie à Buenos Aires faire l'émission Fear Factor avec pas mal d'animateurs de TF1" raconte Sophie Coste. Puis elle confie que cela n'a pas duré, "On est rentrés à Paris et je me suis rendue compte qu'il préférait le sport et moi le théâtre". Cyril Hanouna tente d'en savoir un peu plus sur cette nuit partagée avec le présentateur de "Koh Lanta". Sophie Coste répond alors "il est roux" avec le sourire. Elle avait déjà révélé dans l'émission avoir été draguée par François Fillon.

Par Non Stop People TV