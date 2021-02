Denis Brogniart : comment son père l'a poussé à écrire son premier roman

C'est un nouveau défi que se lance Denis Brogniart. L'animateur emblématique de Koh-Lanta ne tient pas en place et a décidé de réaliser l'un de ses plus grands rêves : écrire un livre. Dans quelques jours, le 3 mars précisément, sortira son premier ouvrage "un soldat presque exemplaire". Il raconte l'histoire d'un militaire français revenu du Mali. À son retour, ses blessures psychologiques menacent de détruire sa vie de couple.

À cette occasion, l'animateur s'est confié dans une longue interview à Femme Actuelle. Dans cette dernière, l'animateur a dévoilé son lien si particulier avec l'écriture en racontant une anecdote personnelle : "Quand j'ai un souci avec quelqu'un, je rédige un petit message. Comme avec mes filles ados, par exemple. Quand on n'est pas d'accord, qu'il y a des "adhérences", on communique comme ça". Il s'est ensuite confié sans tabou sur son père, qui a joué un rôle on ne peut plus important dans l'écriture de ce livre.

"il doit être fier de moi"

Denis Brogniart a déclaré : "Si on lui avait demandé de son vivant ce qu'il aurait rêvé que ses enfants fassent, l'écriture d'un livre eut été l'un de ses souhaits. C'est aussi pour ça qu'il était important de lui dédier, j'ai un peu réalisé ce souhait…" Le journaliste a perdu son père il y a quelques années maintenant des suites d'un cancer. Suite à cela, il a décidé de combattre cette maladie en devenant l'ambassadeur de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. "J'ai perdu mon père très jeune. Il était plus jeune que je ne suis aujourd'hui quand il est parti. (...) Il a toujours été le héros de ma vie, c'est incontestablement la personne qui me manque le plus sur cette basse Terre". Avant de conclure : "Je pense sincèrement que si par wifi, pas en 4G mais en 1000G, il peut m'entendre de l'endroit où il est, il doit être fier de moi".

Par J.F.