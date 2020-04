Denis Brogniart confiné : il dévoile son quotidien entre repas de famille et travail

Comme tous les Français – et comme plus de trois milliards d’êtres humains sur Terre – Denis Brogniart est confiné depuis le 17 mars dernier. Habitué à voyager aux quatres coins du monde grâce à "Koh-Lanta", l’animateur est obligé depuis un mois d’explorer son chez soi ! "C’est vrai que les voyages en avion, les déplacements, le décalage horaire, ça commence à me manquer mais quand ça fait 20 ans qu’on est sur les routes ou dans les airs, ça fait du bien de se poser", indique-t-il à Matthieu Noël sur Europe 1. Le journaliste, père de quatre enfants, est ainsi ravi de passer du temps en famille. "Je disais à mes enfants pas plus tard qu’hier de partager ses déjeuners et ses dîners à 100% ensemble depuis plus d’un mois et bientôt sur deux mois, ça fait aussi du bien", déclare-t-il avant d’ajouter non sans ironie : "Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps".

L’animateur a hâte de repartir en voyage

Même s’il profite à fond, Denis Brogniart a quand même des envies d’ailleurs. "J’espère que le 11 mai on pourra repartir à nouveau", confie le présentateur qui assure néanmoins être très occupé. "Je ne suis pas au bout du rouleau, je m’occupe, je continue de travailler, je travaille sur une idée de podcast, j’ai mis les premières lignes d’un romain que je rêve d’écrire depuis un long moment et puis je m’occupe de faire vivre Koh-Lanta via Instagram, chaque soir je me régale à retrouver un candidat des saisons passées. Pour l’instant, il faudra peut-être qu’on se rappelle dans quelques semaines, ça se passe plutôt bien", conclut Denis Brogniart sur Europe 1.

Que fait @DenisBrogniart pour s'occuper ? "Je travaille sur une idée de podcast et j'ai mis les premières lignes d'un roman que je rêve d'écrire depuis un long moment..." pic.twitter.com/CVGNCA1GNQ — Europe 1 (@Europe1) April 16, 2020

Par Non Stop People TV