Denis Brogniart dévoile ce rêve qu'il a réalisé

Les projets s’enchaînent pour Denis Brogniart. Quelques mois après l’édition 2020 de Koh-Lanta, le célèbre jeu d'aventure de TF1 a fait son retour ce vendredi 28 août. Baptisée "Les 4 Terres", la nouvelle saison a dévoilé ses 24 candidats répartis à travers quatre équipes représentant le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest de la France. Toujours aux commandes du programme qui se déroule aux Fidji, Denis Brogniart est aussi attendu pour présenter prochainement le nouveau jeu de TF1, District Z. Habitué à avoir un emploi du temps bien rempli, ce sportif avait pourtant dû ralentir pendant le confinement. Mais l'animateur a profité de ce temps libre pour réaliser un nouveau projet.

Denis Brogniart a réalisé un rêve

Invité sur France Inter ce vendredi 28 août, Denis Brogniart a annoncé la sortie de son premier livre, début 2021. "C'était un rêve qui me turlupinait depuis quelques années. J'ai écrit mon premier roman... J'avais peur de l'inactivité. J'ai écrit mon premier roman qui sortira chez Flammarion au début de l'année prochaine", a-t-il dévoilé. L'animateur a pris la plume en s'inspirant "d’une histoire vraie avec des militaires". Passionné par l’armée, Denis Brogniart s'est confié sur cet intérêt qu'il partage d'une certaine manière avec son métier : "Si je n'avais pas été journaliste, au départ, je pense que j'aurais été militaire. Et je pense qu'il y a énormément de points communs, de similitudes entre l'armée et notre métier de journaliste, c'est-à-dire avec des périodes de travail très intenses puis des périodes un peu plus calmes. Et puis ce goût du voyage, ce goût de l'aventure, ce goût de la découverte aussi".

Par Marie Merlet