Denis Brogniart dévoile une rare photo de son père décédé et lui rend hommage

Le 16 mai dernier, TF1 a diffusé une interview inédite de Denis Brogniart menée par Nikos Aliagas dans "50 minutes inside". L'occasion pour l'animateur de revenir sur différents moments marquants de sa vie, notamment son rôle d'ambassadeur pour la fondation ARC pour la recherche contre le cancer. S'il s'est engagé dans cette cause, c'est parce que l'un de ses proches a été confronté à la maladie. Il s'agit de son papa, emporté par un cancer. Denis Brogniart avait 25 ans lors de sa disparition. "Lorsque je discute avec des médecins, ils me disent que s'il l'avait eu hier, on l'aurait sauvé grâce aux avancées que l'on connaît aujourd'hui", confiait-il à Nikos Aliagas.

"Tu étais mon modèle..."

Dimanche 21 juin, Denis Brogniart a eu une pensée particulière pour son papa. En effet, la fête des pères a été célébrée en France. Il a ainsi dévoilé sur sa page Instagram un rare cliché en noir et blanc où il apparaît enfant aux côtés de son père. En légende, l'animateur de 53 ans a posté le message suivant : "Tu étais mon modèle, mon repère, mon complice de sport, tu es parti si jeune il y a 28 ans. Tu restes à jamais mon papa. Pensées tendres en cette fête des papas !" Un message qui n'a pas manqué d'émouvoir les internautes. "Qu'il repose en paix... Ton papa peut être fier de toi ! De tout ce que tu as donné... Longue vie et bonne fête pour toi en tant que papa !" a posté un internaute. "Votre texte est aussi beau que touchant. La mort n'arrête pas l'amour", a poursuivi un autre.

Par Clara P