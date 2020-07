Denis Brogniart en deuil : Son touchant message après la mort d’une amie

C’est avec une grande tristesse que Denis Brogniart a annoncé ce dimanche 26 juillet la mort d’une amie à lui, Fanny. La jeune femme qui était atteinte d’un cancer rare et incurable depuis 2016, avait fait la connaissance de l’animateur de TF1 par l’intermédiaire de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, dont Denis Brogniart est l’ambassadeur depuis 2018. Sur Instagram, Denis Brogniart a tenu à lui rendre un vibrant hommage : "Triste et bouleversé d’apprendre la disparition de Fanny, une femme d’un courage exceptionnel qui a lutté des années contre un cancer rare. Je garderai ce sourire éclatant et sa rage de vivre jusqu’au bout. Pensées à ses parents et à sa sœur. Rip. Tous concernés par le cancer. Pensons à aider la recherche", a-t-il écrit en légende d’un cliché de la jeune femme.

Une lutte contre le cancer importante pour l’animateur

Denis Brogniart n’a jamais caché son engagement dans la lutte contre le cancer. En mai dernier dans 50’Inside, l’animateur s’était confié sur son combat : "C'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur, aujourd'hui on soigne un cancer sur deux. Mais en 2025, c'est à dire demain, on en soignera deux sur trois. Mais pour cela il faut que la recherche continue à avancer. Je prends un exemple : j'ai eu le malheur de perdre mon père d'un cancer, jeune, il était plus jeune que moi aujourd'hui, et quand je discute de sa pathologie avec des médecins, ils me disent que si ça s'était passé hier, on l'aurait sauvé. Moi j'ai un rêve dans ma vie professionnelle, ça serait d'organiser schématiquement un cancérothon, parce que il y a plein de gens, si tu les interroges dans la rue, ils pensent que c'est de l'argent public qui permet de faire progresser la science et la recherche. Mais non, 80% du montant nécessaire à la recherche provient de dons ou de legs. Ça on a tendance à l'oublier. Tu imagines, si toutes les chaînes se mobilisent ?".

Par Alexia Felix