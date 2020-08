Denis Brogniart fait fondre la toile avec un cliché des femmes de sa vie

Tout sourit à Denis Brogniart. L'animateur phare de TF1 ne s'arrête pas de l'année mais s'est enfin accordé quelques jours de vacances bien méritées. Le 28 août, TF1 va lancer une nouvelle saison de Koh-Lanta intitulée "Koh-Lanta, les 4 Terres" et autant dire que les téléspectateurs attendent avec impatience ce rendez-vous. Pour cette rentrée 2020, la production avait prévu les choses en grand lors du tournage et a même apporté quelques nouveautés à son concept star. En effet, pour ce nouveau numéro de Koh-Lanta, quatre équipes composées de six candidats vont s'affronter pour tenter de remporter les Totems. Ces quatre bandes rivales représenteront les quatre points de la boussole, à savoir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Avant le lancement de cette grande soirée, Denis Brogniart a décidé de poser ses valises dans le Luberon où il profite de quelques jours de vacances en compagnie de sa femme Hortense et de leurs trois filles, Lili, Violette et Blanche.

Ses "4 princesses"

Denis Brogniart a voulu immortaliser ces jours heureux et a photographié de dos ses "quatre princesses" comme il les a appelées dans sa légende. Cette photo respire la joie et le bonheur. Hortense pose donc aux côtés de ses jumelles, Lili et Violette nées en 2005 et de Blanche, née en 2006. Denis Brogniart a toujours été un homme très discret et n'affiche qu'en de très rares occasions ses enfants sur les réseaux sociaux. Ce cliché adorable de sa famille a donc fait fondre ses 422k abonnés qui ne s'attendaient pas à une photo de famille. L'animateur de 53 ans profite donc de ses derniers jours de vacances avant d'attaquer une rentrée qui s'annonce toute aussi chargée que les précédentes.

Par Solène Sab