Denis Brogniart futur aventurier de Koh-Lanta ? Il répond

Alors qu’en juin dernier, Naoil était sacrée grande gagnante de l’édition 2020 de Koh-Lanta, le célèbre jeu d’aventure est de retour dès le 28 août prochain sur TF1 pour une nouvelle saison inédite intitulée "Koh-Lanta, les 4 Terres". Les téléspectateurs découvriront alors les nombreuses nouveautés. Cette fois, ce ne seront non pas 2 mais 4 équipes qui s’affronteront lors des épreuves aux Fidji. Les 24 candidats sont répartis dans quatre équipes qui représentent la France avec le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Autre nouveauté, la découverte de l’île de l’exil pour l’équipe perdante lors des épreuves. Denis Brogniart, qui présente le programme, s’est confié à TV Mag sur cette nouvelle saison et sur une éventuelle participation…

"Je m’identifie aux candidats"

Le présentateur est très optimiste sur cette nouvelle version de l’émission : "Il n’y a jamais eu autant d’osmose aussi vite. Dès les premières minutes, les aventuriers s’emparent de leur région. C’est dans notre ADN, on est fiers d’être Français". Sportif, Denis Brogniart partage ses sorties vélo avec ses abonnés sur Instagram par exemple. Mais pourrait-il participer à Koh-Lanta ? Le journaliste de TV Mag lui a posé la question et la réponse ne s’est pas faite attendre ! "Koh-Lanta est incontestablement la seule émission où je pourrais m’inscrire. C’est un programme qui correspond à mon idéal de vie : le voyage, le dépassement de soi, l’incertitude, la vie en collectivité". Puis il ajoute la raison pour laquelle l’émission lui "colle tant à la peau" : "je présente le programme mais je m’identifie aussi aux candidats. Je ne les plains jamais, je les envie".

Il revient ensuite sur ce qui serait le plus dur à gérer pour lui sur l’île. "Il me serait plus difficile de gérer la faim, moins le manque de dentifrice ou de papier toilette par exemple". Il évoque également d’autres éléments qui pourraient le déranger, "Je redouterais plutôt la promiscuité avec les autres, notamment ceux avec qui je n’ai aucun atome crochu. J’aurais peur d’avoir faim". Si l’épreuve de la dégustation est redoutée par de nombreux candidats, c’est une autre que Denis Brogniart appréhende : "Celle du cochon pendu par exemple serait une horreur".

Par Valentine V.