Denis Brogniart (Koh-Lanta) : ce "mensonge" dans la version américaine qui le met en colère

Le 21 février dernier, les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Denis Brogniart aux commandes d'une toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "L'île des héros". En plus d'avoir trouvé 14 nouveaux candidats anonymes, la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, à savoir Claude, Teheiura, Sara, Moussa et Jessica. Tous ont pu intégrer l'aventure officielle après deux affrontements à l'issue desquels il ne fallait pas perdre. Une fois sur le camp, ces derniers se sont retrouvés dans différentes équipes. Moussa et Sara ont débarqué chez les jaunes, où ils ont reçu un accueil chaleureux.

Quant à Claude, Teheiura et Jessica, c'est chez les rouges qu'ils ont pris leurs marques. Des premiers pas plus difficiles pour les trois héros, notamment à cause d'un clan déjà formé à leur arrivée. Ce vendredi 22 mai, à l'issue de la diffusion de l'épisode 13 de "Koh-Lanta" sur TF1, les téléspectateurs connaîtront les noms des cinq finalistes de cette édition 2020. Quant à la finale, elle sera pour la première fois divisée en deux parties : le 29 mai prochain, place à la redoutable course d'orientation. Puis la date du 5 juin marquera le retour de l'emblématique épreuve des poteaux, puis du direct à l'issue duquel le nom du gagnant sera connu.

"La fausse grand-mère morte"

Si cette saison de "Koh-Lanta" rassemble toujours autant de téléspectateurs, la version américaine rencontre elle aussi un franc succès outre-Atlantique. Mais les moyens utilisés par certains candidats pour avancer dans le jeu n'est pas du tout du goût de Denis Brogniart. En effet, jeudi 21 mai, l'animateur de TF1 a réagi à une séquence de l'émission américaine baptisée "Survivor", dans laquelle un duo proche/aventurier n'a pas hésité à mentir pour pouvoir profiter d'une récompense sans même disputer l'épreuve.

Pour mettre leur plan à exécution, le proche a annoncé à l'aventurier "la fausse mort" de sa grand-mère. "Je ne peux pas comprendre ce mensonge sur le #KohLanta américain #Survivor", a posté Denis Brogniart sur Twitter. "Amadouer les autres sur la vraie fausse mort d'une grand-mère, je dis NON", a-t-il continué. Un commentaire qui a fait réagir Ahmad, ex-candidat de "Koh-Lanta". "C'est juste du business Denis", lui a-t-il répondu.

C’est juste du business Denis — Ahmad KohLanta (@Ahmadkohlanta) May 21, 2020

Par Clara P