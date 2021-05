Denis Brogniart : ses retrouvailles sportives avec deux ex-candidats de Koh-Lanta

Alors qu'il vient de terminer la saison "All Stars" de "Koh-Lanta" qui réunira les plus grands aventuriers de l'émission - dont Teheiura et Claude - Denis Brogniart a démarré un nouveau tournage. En effet, le présentateur de 53 ans a posé ses valises à Cannes la semaine dernière pour enregistrer la toute nouvelle saison de "Ninja Warrior". Une édition au cours de laquelle il a retrouvé Christophe Beaugrand, animateur qui présente avec lui le jeu sur TF1 depuis 2016.

Sur Instagram, ce dernier a partagé une photo immortalisée à ses côtés, avec en légende le message suivant : "Tournage @ninjawarriortf1 jour 2. On est prêt à tenir jusqu'au bout de la nuit. De son côté, Denis Brogniart a lui aussi posté sur sa page Instagram un cliché du tournage où il prend la pose avec un candidat. "1000 mercis à @genep_arts candidat hier de @ninjawarriortf1 pour ce cadeau ! Ce tableau fabriqué en fils avec le logo #ninjawarrior ! #stringart", a-t-il écrit.

Retrouvailles à quelques jours de la finale

Denis Brogniart a profité de son séjour à Cannes pour retrouver deux anciens candidats de l'actuelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Et c'est avec Marie et Aurélien qu'il a renoué, quelques jours avant la grande finale du jeu. Et le trio n'a pas lézardé sur la plage, bien au contraire. C'est ensemble qu'ils ont fait un footing dans les rues de la ville. Si Marie a bien tenu la cadence, il a été plus difficile pour Aurélien de garder le rythme, en atteste une vidéo filmée par la jeune femme et postée dans sa story Instagram. En légende d'une photo immortalisée aux côtés des deux anciens aventuriers, Denis Brogniart a lui écrit le message suivant : "Super footing à Cannes aujourd’hui avec les aventuriers Marie et Aurélien".

Par Clara P