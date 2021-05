Denis Brogniart : son bel hommage à son père décédé

Denis Brogniart est l'un des animateurs préférés des Français. Il présente depuis de nombreuses années maintenant "Koh-Lanta". Très actif sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à partager des photos du tournage pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Il y a quelques semaines, le 3 mars précisément il se lançait un nouveau défi : celui d'écrire son premier roman, "un soldat presque exemplaire". Ce dernier raconte l'histoire d'un militaire français revenu du Mali. À son retour, ses blessures psychologiques menacent de détruire sa vie de couple.

À cette occasion, Denis Brogniart s'était confié sur son père, mort il y a 29 ans qui a joué un rôle très important dans l'écriture de son roman.

"tu restes (...) un guide tellement inspirant"

"Si on lui avait demandé de son vivant ce qu'il aurait rêvé que ses enfants fassent, l'écriture d'un livre eut été l'un de ses souhaits. C'est aussi pour ça qu'il était important de lui dédier, j'ai un peu réalisé ce souhait…" déclarait-il.

L'animateur de Koh-Lanta poursuivait ensuite : "J'ai perdu mon père très jeune. Il était plus jeune que je ne suis aujourd'hui quand il est parti. (...) Il a toujours été le héros de ma vie, c'est incontestablement la personne qui me manque le plus sur cette basse Terre".

Le père de Denis Brogniart est décédé d'un cancer le 2 mai 1992. Ce dimanche, il a posté une photo sur son compte Instagram pour lui rendre un bel hommage. Il a dévoilé une photo inédite de lui enfant avec son père et ses frères qu'il a accompagné de la légende suivante : "Papa tu es parti il y a déjà 29 ans aujourd’hui. Tu n’avais pas 50 ans. Et tu restes pour Maman, mes frères et moi un guide tellement inspirant. Cette photo me rappelle de formidables souvenirs. LA FAMILLE."

Par J.F.