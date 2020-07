Denis Brogniart : Un mystérieux projet pour le 14 juillet révélé

Les nouvelles s’enchaînent pour Denis Brogniart. Le 20 juin dernier, l’animateur de TF1 a annoncé son départ de l’émission Automoto diffusée le dimanche matin. Le présentateur de Koh-Lanta a révélé que son départ aura lieu le 12 juillet prochain à la fin de la saison : "Après 8 années formidables, je passe le relais à Jean Pierre Gagick à qui je souhaite de connaître autant de bonheur que moi dans cette belle aventure. Après huit ans à présenter l'émission qui a été "une expérience fabuleuse" pour lui, Denis Brogniart a lui-même pris cette décision en "accord avec TF1. Avec Koh-Lanta, Ninja Warrior, District Z et les grands événements de sport, je ne pouvais plus vous retrouver chaque dimanche matin. Merci et gratitude à toute l’équipe de cette institution qu’est Automoto". En attendant de retrouver l’aventure Koh-Lanta sur TF1 en septembre prochain, Denis Brogniart prépare actuellement un tout nouveau projet.

Rendez-vous le 14 juillet prochain

Sur son compte Instagram, l’animateur de TF1 a révélé qu’il travaille actuellement sur un projet qui implique l’Armée de terre, mais également les branches de l’Armée de l’air et de la Marine nationale. Sur une photo, Denis Brogniart se dévoile à bord d’un bateau Zodiac voguant à vive allure avec plusieurs soldats à côté de lui : "Préparation du 14 juillet hier avec les commandos des forces spéciales de l'Armée de terre à Biscarrosse ! On vous promet une opération de grande ampleur air terre mer en direct", a-t-il écrit en légende du cliché. Il faudra donc attendre le jour de la Fête Nationale en France pour en savoir plus sur ce mystérieux projet. En attendant, l’animateur continue de faire parler de lui alors qu’il a rendu un émouvant hommage à son père décédé.

Par Alexia Felix