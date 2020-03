Didier Raoult : Daniel Cohn-Bendit le dézingue

C'est une crise sanitaire sans précédent qui touche le monde entier. Après la Chine, le coronavirus s'est installé en Europe. Si l'Italie compte le plus de décès des suites de la maladie, la France n'est pas épargnée. Le dernier bilan fait état de 2 606 morts et plus de 40 000 personnes contaminées. Face à l'épidémie, le gouvernement a pris des mesures inédites. Ainsi, depuis le 15 mars, tous les restaurants, cafés et musées sont fermées. De plus, le président de la République a demandé aux Français de rester chez eux pour lutter contre la propagation du virus. Une mesure annoncée le 17 mars dernier et qui a été prolongée jusqu'au 15 avril, "au moins".

Cette pandémie a donc chamboulé le quotidien des Français, mais aussi le PAF. Alors que Cyril Hanouna présente dorénavant "Touche pas à mon poste" chez lui, plusieurs tournages de séries télévisées ont été suspendus, notamment celui de "Demain nous appartient". Les fans de "Profilage" ont aussi appris la semaine dernière la suspension de la série à l'antenne. TF1 a décidé de diffuser en prime-time la trilogie "La septième compagnie" du réalisateur Robert Lamoureux.

"Il y en a marre des gens comme lui"

Face à la crise, un homme a fait énormément parler de lui dans les médias. Il s'agit du professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses à Marseille. Contacté par Le Parisien, il estime avoir trouvé un remède à base de chloroquine contre le coronavirus. Un traitement thérapeutique qui divise. Si plusieurs personnalités telles que Laeticia Hallyday, Amel Bent ou Jean-Marie Bigard ont apporté leur soutien au professeur, des scientifiques se sont dressés contre les effets secondaires de la molécule.

Sur le plateau de LCI le 29 mars, Daniel Cohn-Bendit a participé à un débat intitulé : "Chloroquine, le traitement de la discorde". Et autant dire que l'ancien homme politique n'a pas mâché ses mots à l'encontre du professeur Didier Raoult. "Mais qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Qu'il arrête de dire partout : 'Je suis un génie !' Il y en a marre, il y en a marre des gens comme lui", a-t-il lâché. Des propos qui ont largement fait réagir, des internautes pointant du doigt l'amateurisme de Daniel Cohn-Bendit en matière de médecine.

Coronavirus - Le coup de gueule de Daniel Cohn-Bendit contre le Professeur Raoult : "Mais qu'il ferme sa gueule ! Il y en a marre des gens comme lui..." - Regardez #danielcohnbendit #DidierRaoult #professeur #virus #Coronavirus #Covid19 https://t.co/9F94BEtu57 — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) March 30, 2020

