Didier Raoult : Jean-Michel Maire le tacle dans TPMP

Depuis le début de la crise du coronavirus en France, le professeur Didier Raoult ne cesse de faire polémique. Alors qu’il a décidé de combattre le virus avec de la chloroquine, Didier Raoult doit faire face à de nombreuses critiques, dont la plus récente vient de Jean-Michel Maire. Ce jeudi 17 septembre, le chroniqueur de Cyril Hanouna a répondu au débat lancé par l’animateur de C8, "Didier Raoult est-il une arnaque ?". Et rapidement, Jean-Michel Maire a poussé un coup de gueule : "Ce n’est pas une arnaque, c’est une imposture. Comme tous les Marseillais ils attendent un sauveur. Ils ont eu Tapie pour le football, en médecine ils ont le professeur Raoult. Ils ont vu ça comme un messie, et Raoult lui-même s’est défini comme le sauveur qui allait protéger de son aura tout Marseille. Sauf qu’aujourd’hui Marseille, c’est le premier foyer épidémique de France".

Jean-Michel Maire poursuit : "On a perdu énormément de temps à faire des tests sur la chloroquine pour finalement voir que cela ne servait absolument à rien et on a dépensé beaucoup d’argent". Heureusement, Didier Raoult peut compter sur le soutien de certaines célébrités. Ainsi, Nicolas Sarkozy n’a pas hésité le 4 septembre dernier à afficher publiquement son soutien à Didier Raoult lors d’une rencontre rassemblant des entrepreneurs à Marseille : "À chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires, c’est une maladie française. Pour moi l’adversaire, c’est le Covid, ce n’est pas tel ou tel médecin. Je pense au professeur Raoult, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. C’est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients. Il a sans doute fait des erreurs, on en fait tous, moi le premier, mais j’observe qu’en période de crise, il y a les pseudo spécialistes qui se précipitent et disent : 'Il faut un coupable et c’est celui-là".

Par Alexia Felix