Didier Raoult : Michel Cymes le tacle et s'attaque à sa "modestie"

Depuis le début de la crise du coronavirus en France, Didier Raoult fait beaucoup parler de lui. Alors qu’il assurait il y a plusieurs semaines avoir trouvé un remède contre le Covid-19, Didier Raoult a fait savoir au micro de BFMTV le 29 avril dernier qu’il n’y aura pas selon lui de deuxième vague en France : "On suit avec énormément de tests l'épidémie, et vous voyez qu'on a eu un pic à ce moment-là, mais depuis, on a une décroissance continue. Cette courbe s'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies, la plupart du temps ça se passe comme ça. L'histoire de rebond est donc une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui a commencé l'été, donc il n'y a rien à voir. Et donc, en général, ça ne se passe qu'en une seule courbe, en globe de cette nature là". Mais tous les propos de Didier Raoult ne sont pas au goût de Michel Cymes.

Michel Cymes très critique envers son confrère

Le médecin et animateur n’a pas hésité à s’en prendre à son collègue au micro de RTL ce lundi 11 mai. Michel Cymes a rappelé que la crise du coronavirus a pris tout le monde de court, même ceux qui assurent avoir trouvé un remède : "Quand on est scientifique et qu'on affirme haut et fort qu'on a trouvé LE traitement du Covid et que deux ou trois mois plus tard LE traitement miracle n'en fait pas, de miracles, on se dit que le virus aime décidément nous montrer qu'on doit rester modeste". Et en plus de Didier Raoult, Michel Cymes a critiqué Christian Estrosi : "Quand un maire d'une grande ville (…) oublie les principes scientifiques pour signer un manifeste, le virus le rappelle à l'ordre". Des propos qui ne devraient pas faire plaisir à Didier Raoult et Christian Estrosi.

Par Alexia Felix