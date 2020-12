Didier Raoult : nouvelle plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins

Nouveau coup dur pour le professeur Didier Raoult. L'infectiologue fait face à une nouvelle plainte, cette fois-ci portée du Conseil national de l’Ordre des médecins. Cinq autres médecins sont égalements visés. Propulsé sur le devant de la scène lors de la première vague de la pandémie de coronavirus grâce à son traitement à base d'hydroxychloroquine. À présent, l'homme au discours controversé est au coeur de nombreux scandales et de nombreuses plaintes ont été déposées contre lui. Ce tourbillon de bad buzz est loin d'être terminé.

"Pour des propos jugés controversés"

L'ordre des médecins pousuit le Pr Henri Joyeux, cancérologue à la retraite, le Dr Nicole Delépine, ancienne oncologue pédiatrique à Garches, les médecins généralistes, le Dr Nicolas Zeller et le Dr Rezeau-Frantz, ainsi que l'infectiologue Christian Perronne et le professeur Didier Raoult, comme l'a révélé l'agence de presse médicale APMNews. Le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) a porté plainte début décembre en raison de leurs propos jugés "polémique" pendant la pandémie de coronavirus. L'agence de presse a écrit ce lundi 21 décembre : "L'instance a examiné une série de plaintes ou de signalements visant des médecins, pour des faits ou propos jugés controversés et tenus publiquement sur la crise sanitaire. Elle a décidé de saisir les chambres disciplinaires de première instance de plaintes, ou de s'associer à une plainte en cours à l'égard de six médecins". Le professeur Raoult n'a pas fini d'être au coeur de nombreuses polémiques.

Par Solène Sab