Didier Raoult : Pourquoi Agnès Buzyn est depuis longtemps brouillée avec lui

Le coronavirus est sur toutes les lèvres et dans tous les médias. La France vit au rythme de la propagation du virus venu de Chine. Alors que des élans de solidarité envers le personnel soignant notamment se développent, des questions se posent sur les façons de combattre le covid-19. C’est alors que Didier Raoult fait parler de lui en proposant un traitement expérimental à base de chloroquine pour éradiquer le virus. Une proposition qui ne fait pas l’unanimité dans le corps médical. Le Professeur est soit loué, soit décrié. Agnès Buzyn, l’ancienne ministre de la Santé, est en froid avec Didier Raoult depuis plusieurs années. Découvrez l'origine de leur brouille.

"La bataille de deux égos"

Leur mésentente remonte à 2017 révèle France Culture. A l’époque Didier Raoult, qui fait l’objet de menaces, avait fait part de "son différend avec le PDG de l’Inserm d’alors, Yves Lévy". Ce dernier n’est autre que le mari d’Agnès Buzyn. Les deux hommes ne sont pas d’accord sur "le statut des instituts hospitalo-universitaires". "Yves Lévy veut mettre fin au statut de fondation de ces instituts qui leur donne trop de liberté. La décision gouvernementale les tranforme en groupe d’intérêts publics, ce qui renforce le poids de l'Inserm" explique France Culture. Cette décision n’est pas du goût du Professeur qui n’hésite pas à en faire part à la presse jugeant "un conflit d’intérêt patent entre la décision de la ministre et la position du PDG de l’Inserm". Un observateur révèle alors qu’il s’agit de "la bataille de deux égos" entre Didier Raoult et Yves Lévy, "cela a coûté le label Inserm que Lévy lui a refusé sans explication". Il ajoute, "Et cette absence de label le décrédibilise aux yeux de l’establishment scientifique".

Par Non Stop People TV