Didier Raoult poursuivi par l'Ordre des médecins , il porte plainte pour harcèlement

Didier Raoult a appris une bien mauvaise nouvelle. Alors qu’il a été propulsé sur le devant de la scène il y a quelques mois grâce à son traitement à base d’hydroxychloroquine pour vaincre le coronavirus, Didier Raoult doit faire face à une nouvelle plainte contre lui. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a décidé de poursuivre le Pr Henri Joyeux, cancérologue à la retraite, le Dr Nicole Delépine, ancienne oncologue pédiatrique à Garches, les médecins généralistes, le Dr Nicolas Zeller et le Dr Rezeau-Frantz, ainsi que l'infectiologue Christian Perronne et le professeur Didier Raoult, comme l'a révélé l'agence de presse médicale APMNews : "L'instance a examiné une série de plaintes ou de signalements visant des médecins, pour des faits ou propos jugés controversés et tenus publiquement sur la crise sanitaire. Elle a décidé de saisir les chambres disciplinaires de première instance de plaintes, ou de s'associer à une plainte en cours à l'égard de six médecins".

De la persécution contre Didier Raoult ?

Face à la nouvelle, Didier Raoult a décidé de ne pas se laisser faire. Le médecin a donc déposé une plainte pénale pour "harcèlement" contre le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, Patrick Bouet. Dans un communiqué, l’avocat de Didier Raoult a fait sa voir que son client "se fait attaquer pour un coup de communication. Le Conseil national a déjà fait un signalement, et a délégué la procédure à l'Ordre départemental. On s'étonne également que le professeur Raoult soit l'unique problème de cette crise aux yeux de l'Ordre des médecins ! Ce sont des personnes, et notamment le président (du Conseil de l'Ordre des médecins) qui a signé la plainte. Ainsi, nous souhaitons qu'il s'explique devant les juges sur les raisons qui l'ont amené à le faire. En espérant qu'elles soient convaincantes, faute de quoi il serait sûrement jugé coupable de harcèlement".

Par Alexia Felix