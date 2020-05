Didier Raoult réagit à l'étude contre la chloroquine

Cela fait plusieurs jours que le traitement à la chloroquine est vivement remis en cause. En effet, une récente étude aurait démontré que certains effets pourraient être néfastes. Révélée par le journal The Lancet, magazine scientifique britannique, elle démontre pendant plusieurs pages l'inefficacité de la chloroquine. Et évidemment, il n'en fallait pas plus pour les détracteurs du célèbre infectiologue marseillais pour tout remettre en cause. Quelques heures après la publication de l'étude, le ministre de la Santé Olivier Véran saisissait le Haut conseil de la santé publique pour que les règles de prescription soient révisées.

Ce lundi 25 mai, Didier Raoult, tâclé par Anne Sinclair, a réagi à l'étude sur la chaîne YouTube de l'IHU Méditerranée-Infection. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne mâche pas ses mots. "Vous savez, ici, on en a fait 10 000 des électrocardiogrammes chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 ! Qui ont tous été vus par un professeur cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du coeur. Alors je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication, quelque soit le journal !"

didier raoult reste sur ses positions

Mais Didier Raoult, qui ne croit pas à une deuxième vague, ne s'arrête pas là. Ici, il nous est passé 4 000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer parce que des gens font du “big data”, une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange tout". Avant de s'en prendre aux études qui selon lui ne sont pas révélatrices puisque " la réalité est tordue d'une telle manière que ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable, nous ce dont on parle, c'est juste de malades qui ont été vus par des gens de l'équipe ici. Rien n’effacera ce que j’ai vu de mes yeux, le reste, ce qui se publie dans la littérature, c’est complètement déraisonnable".

Par J.F.