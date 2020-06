Didier Raoult : Sa comparaison osée de son travail avec celui de Mozart

C'est sans aucun doute la personnalité qui aura fait le plus parler depuis le début de cette année 2020. Avec la crise du coronavirus, les médecins et professeurs ont de nombreuses fois été mis à l'honneur. Ces derniers ont été invités à plusieurs reprises sur des plateaux télés afin de débattre autour de la crise. Mais le sujet qui aura fait le plus parler est celui de l'hydroxychloroquine, molécule utilisée par le professeur Raoult qui selon lui, est très efficace. Mais ce traitement n'a pas fait l'unanimité puisque certains professionnels n'ont pas hésité à pointer du doigt ce médicament plus que douteux. Didier Raoult qui ne croit pas à une deuxième vague, a alors défendu corps et âme la molécule mais sans succès, étant donné qu'il est désormais interdit de soigner le covid avec de la chloroquine.

"vous vous demandez comment mozart à fait ?"

Mais le professeur Raoult ne se démonte pas pour autant. Furieux face à cette décision, il a décidé de monter au créneau. Interviewé par le Parisien ce 24 juin, il s'en prend aux auteurs des études qui affirment que son traitement est inutile : "Ce sont des ignares. Ils auraient pu me demander mon avis, ça aurait été peut-être plus efficace".

Il ne s'arrête pas là et va plus loin en s'attaquant à ceux qui remettent en cause son travail, avec son franc-parler légendaire : "Est-ce que vous vous demandez comment Mozart a fait ? Je vais même vous dire, en plus de 150 publications par an, j'ai écrit dix livres en même temps. On n'est pas tous égaux. Dans ce pays, on adore décapiter les gens" .

Par J.F.