Didier Raoult : Son échange musclé avec David Pujadas sur LCI

Depuis quelques jours maintenant, le traitement à base de chloroquine prescrit par le Professeur Didier Raoult contre le covid-19 est plus que jamais remis en cause. Une étude révélée par la revue scientifique britannique The Lancet a en effet démontré l'inefficacité supposée de la chloroquine. L'infectiologue marseillais a depuis répondu et affirmé une nouvelle fois que le traitement reste efficace selon lui : "Vous savez, ici, on en a fait 10 000 des électrocardiogrammes chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 ! Qui ont tous été vus par un professeur cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du coeur. Alors je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication, quel que soit le journal !".

didier raoult, fidèle à lui-même

Face à ce déferlement médiatique, David Pujadas a rencontré Didier Raoult, dézingué par Anne Sinclair, ce 26 mai, lors d'une interview diffusée sur LCI. Et le médecin n'a pas failli à sa réputation. Il a tout d'abord contesté une nouvelle fois l'étude publiée par The Lancet : "Il y a un problème qui est très étrange et incompréhensible, c'est quand on regarde les facteurs de risque des patients, de cinq continents différents, (...), ils sont tous au même niveau. Et ça, c'est impossible".

David Pujadas l'interroge alors : "Pourquoi vous, vous n'avez pas mené une telle étude, avec un groupe témoin avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement ?", ce qui aurait pu crédibiliser aux yeux de tous ses résultats. Didier Raoult explique : "Encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Vous croyez que les gens pensent comme vous, mais vous vous trompez. Les gens pensent comme moi. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi ? Vous voulez voir ce que c'est la crédibilité ? Faites un sondage et même entre Olivier Véran et moi. Vous ne comprenez pas. Vous utilisez des mots comme ça sans les comprendre vraiment mais moi c'est mon métier..."

Par J.F.