Didier Raoult : un compte parodique insulte Daniel Cohn-Bendit, il s’en amuse

S’il y a bien un spécialiste qui fait parler de lui, c’est le Professeur Raoult. En cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, ce dernier préconise un traitement à base de chloroquine. Mais cette proposition n’est pas soutenue par tout le corps médical. Un de ses détracteurs, Daniel Cohn-Bendit, a été plutôt virulent sur LCI lundi 30 mars. "Qu’il ferme sa gueule et qu’il soit médecin" déclarait entre autre l’homme politique. Aussitôt, un compte Twitter avec le nom et la photo du Professeur Raoult a répliqué et fait parler de lui. "Merci à Daniel Cohn-Bendit, grand scientifique, pour son soutien et sa prise de position. En matière d’efficacité, l’hydroxychloroquine fait aussi des miracles sur les connards. Votre ordonnance est prête".

"Je tiens à rappeler que je suis un homme poli"

Le Professeur Raoult, qui est la cible de menaces, s’est également emparé de son compte Twitter certifié pour faire une mise au point après la polémique dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mars. Il s'est d'abord déclaré "amusé par la créativité des réseaux sociaux, notamment via des comptes parodiques et des détournements". Puis il a fait passer un message pour rappeler ce n’est pas lui qui est derrière le compte à son nom et non certifié. "Je tiens à rappeler que je suis un homme poli : la vulgarité ne fait pas part de la panoplie de mes tweets. Rendez-vous demain pour de nouvelles données épidémiques" a écrit le Professeur Raoult. Un message relayé par le fameux faux compte.

Merci à Daniel Cohn-Bendit, grand scientifique, pour son soutien et sa prise de position. En matière d’efficacité, l’hydroxychloroquine fait aussi des miracles sur les connards. Votre ordonnance est prête. — Didier Raoult (@Raoultdidierof) March 30, 2020

Si je suis amusé par la créativité des réseaux sociaux, notamment via des comptes parodiques et des détournements, je tiens à rappeler que je suis un homme poli : la vulgarité ne fait pas parmi de la panoplie de mes tweets.

Rendez-vous demain pour de nouvelles données épidémiques — Didier Raoult (@raoult_didier) March 30, 2020

Par Non Stop People TV