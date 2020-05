Diego Alary (Top Chef 2020) : Ce projet qu'il prépare avec Jean Imbert

C'est un épisode sous tension qu'ont suivi ce mercredi les adeptes de Top Chef. La compétition se termine et il ne reste, à ce stade, que les meilleurs. Hier soir, c'est Diego Alary qui s'est fait éliminer du concours mais le jeune cuisinier de 22 ans, qui a déjà officié aux côtés d'Alain Ducasse est parti la tête haute. Il faut dire que le talent est au rendez-vous pour cette 11 ème saison, et les plus grands chefs, notamment le chef Mauro Colagreco, sont même surpris par les capacités de certains candidats.

Le benjamin du concours s'est confié sur cette élimination aux portes des quarts de finale à nos confrères du Huffington Post. Il explique tout d'abord la raison, assez étrange, qui l'a poussé à s'inscrire à Top Chef. "Un jour à 23h, en rentrant avec un petit mojito dans le nez, j'ai décidé de m'inscrire et voilà. J'étais très à l'aise pendant les castings et je sentais que c'était pour moi et qu'il fallait que je participe".

"on est sûrs à 95%"

Ce petit verre de trop lui aura sans doute permis de prendre la meilleure décision de sa vie. Malgré son élimination, Diego Alary a su se faire remarquer par son talent à seulement 22 ans. Et ce n'est pas Jean Imbert qui souhaite rouvrir son restaurant au plus vite, qui dira le contraire ! Les deux candidats de Top Chef ont déjà travaillé ensemble il y a quelques années. Il semblerait que cette collaboration ait fonctionné puisque Diego Alary a déclaré avoir un nouveau projet avec le gagnant de la saison 3. "J'ai un projet en cours avec Jean Imbert justement. Je vais faire l'ouverture d'un de ses nouveaux restaurants et être son chef exécutif. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, car on est à 95% sûrs que ça va se faire. Les 5% manquants sont à cause du Covid-19. Ce serait normalement une ouverture prévue après la crise. Les produits seront vraiment mis en avant".

Par J.F.