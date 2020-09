Dieudonné : l'humoriste condamné à 10 000 euros d'amende après des propos racistes

Son spectacle "le bal des quenelles" avait fait grand bruit à l'époque. L'humoriste controversé Dieudonné vient de répondre de ses actes devant la justice, une nouvelle fois. Après plusieurs semaines de procès, il a été condamné à verser 10 000 euros d'amende après des propos racistes dans ledit one-man-show.

Le parquet de Chartres a rendu son verdict aujourd'hui. Ce dernier fait référence au terme utilisé par Dieudonné dans le spectacle où il parlait du "gag des pyjamas de Cracovie" pour désigner les tenues portée par les déportés juifs à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Les juges ont déclaré que ces propos étaient "injurieux à l'égard des Juifs victimes de l'Holocauste".

une décision qu'il conteste

C'est pourquoi Dieudonné, banni de plusieurs plateformes notamment YouTube et Facebook, devra verser 8 000 euros aux deux associations qui s'étaient constituées partie civile, à savoir l'association du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme ainsi que l'association Ben Gourion. Le procès avait débuté le 22 juin dernier mais Dieudonné avait quitté la salle sous prétexte qu'il devait "enregistrer une émission quotidienne". Il était évidemment contre ce procès et il trouvait "insultant, voire obscène, de venir déranger un tribunal pour parler de sketchs", déclarant ensuite qu'il aurait fallu "convoquer le personnage".

Son avocate va faire appel de la décision, s'appuyant sur le fait que les propos ont été exprimés dans un lieu privé et non public.

