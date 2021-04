Dîners clandestins : Christophe Leroy s'en prend violemment à Pierre-Jean Chalençon

L'affaire des dîners clandestins semble loin d'être terminée. Accusés par la chaîne M6 d'avoir organisé des rassemblements au sein du Palais Vivienne, Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy ont été placés en garde à vue ce vendredi 9 avril. Les enquêteurs cherchaient à comprendre ce qu'il s'était réellement passé au sein du palais durant ces dernières semaines.

Quelques heures après la sortie de sa garde à vue, l'ancien acheteur d'"Affaire Conclue" a pris la parole du BFM TV. Et ce dernier s'est totalement désolidarisé du chef Christophe Leroy et de la facturation des dîners allant parfois jusqu'à plus de 400 euros. "Je n'ai jamais fait payer qui que ce soit chez moi. Les menus à 300, 400, 500 euros, je ne sais pas ce que c'est. Cela concerne monsieur Leroy. J'ai reçu monsieur Leroy pour une soirée professionnelle dans les règles de conditions sanitaires pour préparer le bicentenaire de Napoléon" a-t-il déclaré.

"Bah je dis 'quel c*n !'"

Ce dimanche 11 avril, Christophe Leroy était lui aussi invité de BFM TV afin de livrer sa version des faits. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le chef n'a pas été beaucoup plus tendre avec Pierre-Jean Chalençon, notamment suite à ses nombreuses déclarations alambiquées et ses versions qui ne cessaient de changer : "Après la déclaration de Pierre-Jean Chalençon, il y a eu une ampleur politique et médiatique énorme, vous vous dites quoi à ce moment-là ?" lui demande alors le journaliste.

Christophe Leroy a répondu : "Bah je dis 'quel c*n !' Je lui dis, je l'appelle, je lui dis 'ferme ta g****e. Tu fais quoi là ?' Mais c'est fait c'est trop tard. Il n'y a rien de grave. Je n'ai tué personne, je n'ai volé personne". Il a ensuite conclu en déclarant qu'il voulait juste "faire passer un peu de bon temps aux gens. Ce n'était pas le bon timing".

Par J.F.