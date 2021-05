Dîners Clandestins : Pierre-Jean Chalençon avoue avoir pensé au suicide

Pierre-Jean Chalençon est dans la tourmente depuis quelques semaines maintenant. Tout a commencé le 2 avril dernier lorsque les journalistes de la chaîne M6 se sont rendus pour les besoins d'un reportage dans un dîner clandestin organisé au Palais Vivienne. Malgré la voix trafiquée et les images floutées, les téléspectateurs ont rapidement reconnu l'hôte, Pierre-Jean Chalençon, l'ancien acheteur de l'émission "Affaire Conclue". Durant le reportage, il avait déclaré que certains ministres étaient déjà venus à ces dîners, des déclarations qui avaient fait l'effet d'une bombe.

"Je vais me flinguer"

Un mois après l'affaire, Pierre-Jean Chalençon a accepté de se confier sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Il est tout d'abord revenu sur ses déclarations sur les ministres qui auraient été présents lors de ces dîners. "J’ai dit à cette journaliste qui m’a appelé indirectement (…) Elle m’a un peu énervé parce qu’elle a fait 6 appels en absence (…) elle m’appelle sur une ligne enregistrée, elle ne me dit pas que la conversation est enregistrée et je me suis énervé (…) à un moment donné je lui dis : 'D’ailleurs je déjeune régulièrement dans des restaurants clandestins où je croise régulièrement des ministres'. Je n’ai pas dit qu’il s’agissait de ministres en poste" dit-il.

Le scandale avait ensuite fait la une des médias et Pierre-Jean Chalençon a été placé en garde à vue. Une période on ne peut plus compliqué pour l'ancien acheteur d'"Affaire Conclue" qui avoue avoir pensé au pire comme il l'a déclaré à Cyril Hanouna : "Ça a été traumatisant (…) tu ne fais rien de mal, tu essayes de t’en sortir (…) il y a un moment, je me suis dit : 'Je vais me flinguer'".

Par J.F.