Dîners clandestins : Pierre-Jean Chalençon défendu par une star de télé-réalité

Pierre-Jean Chalençon est au cœur d’une vive polémique après la diffusion d’un reportage diffusé sur M6. Les journalistes de la chaîne ont en effet mené l’enquête et ont réussi à s’infiltrer à un dîner mondain organisé le 1er avril dernier. Des festivités organisées de façon clandestine en pleine crise sanitaire auxquelles des personnalités et des hommes politiques ont participé, sans masque et après avoir payé des sommes folles.



Dans la foulée, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon a été accusé d’avoir organisé ce dîner clandestin notamment car les téléspectateurs ont reconnu l’intérieur de sa demeure, le palais Vivienne situé dans le 2e arrondissement de Paris. Alors que le domicile du chef Christophe Leroy qui est aussi soupçonné d’avoir participé à ce dîner, a été perquisitionné, un serveur présent a témoigné et a fait de surprenantes révélations sur le plateau de TPMP.

Cindy Lopes prend la défense de Pierre-Jean Chalençon

Alors qu’il est dans la tourmente et qu’il peine à se justifier, Pierre-Jean Chalençon est aujourd’hui défendu par une candidate de téléréalité qui est aussi son amie. Cindy Lopes, l’ancienne candidate de la saison 2 de Secret Story a pris la parole ce mercredi 7 avril sur les réseaux sociaux. La jolie blonde a avoué avoir assisté à un cocktail avant 17h le jour du fameux dîner.

"En France, c’est bien vu de se montrer avec un rappeur délinquant qui roule en belle bagnole, payée avec l’argent de la drogue. Mais par contre un type qui s’est fait sa fortune par son travail, c’est mal ! Ensuite, on va condamner quelqu’un pour les agissements d’un de ses parents, alors qu’en France, il y a pas mal de corrompus. Le problème, c’est que les gens ont perdu tout discernement. Vous irez donc voter avec du brouillard plein la tête." a déploré Cindy Lopes.

De son côté, Pierre-Jean Chalençon a assuré que ces regroupements sont organisés dans le cadre de préparations pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, prévu le 5 mai prochain. "Quand on organise quelque chose, il faut bien payer la bouffe, il faut bien payer les personnes. Moi, en attendant, je n’ai rien touché de cette histoire ! Et de toute façon c’était une soirée promotionnelle." a-t-il déclaré sur CNews.

Par E.S.