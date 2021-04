Dîners clandestins : Pierre-Jean Chalençon en garde à vue

L'affaire des dîners clandestins a pris une tournure judiciaire. Suite au reportage de M6 sur de luxueux dîners organisés dans des lieux privés à Paris, Pierre-Jean Chalençon s'est retrouvé au cœur des accusations. Pierre-Jean Chalençon qui a affirmé avoir dîner avec des ministres avant de se rétracter, a été identifié comme étant l'hôte de la soirée au Palais Vivienne le 1er avril. Après avoir nié fermement l'organisation de dîners clandestins, le collectionneur a ensuite avoué avoir organisé un dîner chez lui. Alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour "mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé", une perquisition a eu lieu au domicile du chef Christophe Leroy, soupçonné d’être le cuisinier du repas au Palais Vivienne, ce mercredi 7 avril.

En garde à vue

Le lendemain, c'était au tour de Pierre-Jean Chalençon d'être interpellé au Palais Vivienne. Ce vendredi 9 avril, Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy ont été placés en garde à vue, selon les informations de BFMTV. Accompagnés de leurs avocats, ils vont être auditionnés par les enquêteurs. Le jeudi lors de son interpellation, Pierre-Jean Chalençon a déjà été entendu dans le cadre de l'enquête. Il est ensuite rentré dans son Palais Vivienne dans la soirée. Selon le journaliste, il semblait "très fatigué" et "dépassé par ce qui lui arrive" et a partagé son incompréhension face aux propositions des événements.

Par Marie Merlet